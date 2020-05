Liverpool | van Dijk | «Quarantena? È come ritirarsi dal calcio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020) Il difensore delvanha raccontato il periodo di isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus Virgil vanha parlato del periodo di isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus: «È difficile non essere in campo e non poter vedere i compagni di squadra. Di solito siamo sempre insieme». «È un po’quando ci si ritira dal. Per me sarà molto strano, ma non voglio pensarci. Questa situazione di emergenza ti fa apprezzare un po’ di più la vita da calciatore», ha concluso il difensore del. Leggi sunews24.com