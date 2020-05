Little Richard è morto, addio alla leggenda di Tutti Frutti (Di sabato 9 maggio 2020) Little Richard è morto. A darne l'annuncio è suo figlio Danny Penniman, tramite un comunicato stampa riportato da Rolling Stone Usa. Le cause della scomparsa rimangono ignote. Richard Danny Penniman, nome di battesimo di Little Richard, aveva 87 anni. Noto per la sua indole trasgressiva e provocatoria, Little Richard era diventato famoso per numerose hit ma anche per Tutti Frutti, che - negli anni - è stata riproposta da numerosi artisti. Nella sua carriera, aveva dovuto scontrarsi col razzismo ma anche con i pregiudizi alla sua omosessualità, trainati dal suo aspetto eccentrico e dagli abiti di scena ricchi di lustrini e paillettes. Numerosi i singoli di successo, Tutti rilasciati nel fortunato biennio 1955-1957, tra i quali si contano Long Tall Sally, Lucille, Rip It Up, Ready Teddy, Good Golly Miss Molly. Subito dopo quest'ondata di successo, Little ... Leggi su optimagazine Morto Little Richard - pilastro del rock'n roll con la sua "Tutti Frutti"

