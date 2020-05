Linus | Sui Navigli poco senso civico | ma servivano i vigili

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) "E davvero mancato il" ma "da qualunque lato provi a esaminarla, questa vicenda e' imbarazzante sia per la stupidità della gente che per la gestione cioè la mancata gestione da parte delle autorita'": cosi' il direttore di Radio Deejay,, commenta in un'intervista a Repubblica la folla e la movida suimilanesi dopo l'inizio della Fase 2. "Isono stretti e lunghi, quindi facilissimi da controllare", ha osservato, "ti piazzi all'inizio e alla fine e puoi bloccare gli ingressi. Invece di sbottare il giorno dopo, perche' Sala o chi per lui non ha mandato subito una decina diurbani in piu' a controllare o multare? Ci sono stati controlli nei mercati riaperti, dove un assembramento era prevedibile, non ci voleva la sfera di cristallo per immaginare che anche isi sarebbero potuti riaffollare".