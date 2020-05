Linea Blu – Prima puntata del 9 maggio 2020 – Il ritorno al mare. (Di sabato 9 maggio 2020) Le montagne di Linea Bianca, dopo quasi sei mesi di programmazione, lasciano spazio all’altra Linea che si alterna nel corso dell’anno, quella blu del mare. Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, torna con la 26° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. … L'articolo Linea Blu – Prima puntata del 9 maggio 2020 – Il ritorno al mare. Leggi su unduetre Linea Blu 2020 - la tutela del mare in tempi di Coronavirus

Linea Blu rinviato - Donatella Bianchi : “Speravo di partire prima”

Coronavirus - l’omaggio dei Blue Angels e dei Thunderbirds a medici e infermieri ogni giorno in prima linea : le acrobazie sopra New York (Di sabato 9 maggio 2020) Le montagne diBianca, dopo quasi sei mesi di programmazione, lasciano spazio all’altrache si alterna nel corso dell’anno, quella blu delBlu, il programma di Raiuno dedicato al, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, torna con la 26° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. … L'articoloBlu –del 9– Ilal

mediashipbroker : Questo pomeriggio, alle 14.00, vi aspettiamo a Linea Blu in onda su @Raiuno. Dal Porto Turistico di Roma, a bordo d… - ClarabellaBest : Dal 9 maggio torna LINEA BLU @donabianchi1 @RaiUno - zazoomnews : Linea Blu 2020 la tutela del mare in tempi di Coronavirus - #Linea #tutela #tempi #Coronavirus - tvblogit : Linea Blu 2020, la tutela del mare in tempi di Coronavirus - SerieTvserie : Linea Blu 2020, la tutela del mare in tempi di Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Blu Torna "Linea blu": Ostia e Tor Paterno biglietto da visita per un'estate speciale IlFaroOnline.it Mobilità, Vimercate diventerà ultra ciclabile

Vimercate (Monza e Brianza), 8 maggio 2020 - Bus elettrici e una Bicipolitana che attraversa la città in tutte le direzioni ed è fatta di 4 linee ciclabili (gialla, blu, viola, rossa) che passano dall ...

La nuova stagione di Lineablu

Lineablu torna sabato 9 maggio alle 14.00 su Rai1, pronta a fare la sua parte. Donatella Bianchi, autrice e conduttrice del programma, persegue la mission di sviluppare la cultura del mare, con le sue ...

Vimercate (Monza e Brianza), 8 maggio 2020 - Bus elettrici e una Bicipolitana che attraversa la città in tutte le direzioni ed è fatta di 4 linee ciclabili (gialla, blu, viola, rossa) che passano dall ...Lineablu torna sabato 9 maggio alle 14.00 su Rai1, pronta a fare la sua parte. Donatella Bianchi, autrice e conduttrice del programma, persegue la mission di sviluppare la cultura del mare, con le sue ...