L’importanza dei riti durante la crisi del coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) All’Istituto Pasteur il personale medico balla durante il quotidiano tributo delle 20 agli eroi che combattono contro il coronavirus (VALERY HACHE/AFP via Getty Images)Se escludiamo le abitudini (come il caffè) la parola rito ci sembra arcaica quanto quello che definisce. Cioè una pratica culturale, una performance se vogliamo, che viene ripetuta con certe regole. La crisi del nuovo coronavirus ha dimostrato che, più che arcaici, i riti sono qualcosa di ancestrale, una necessità degli esseri umani e che li definisce come tali. I canti dai balconi, gli omaggi e gli applausi, gli arcobaleni, le candele esposte, le processioni di simboli sacri (alcuni dei quali si narra avrebbero fermato questa o quella pestilenza), le preghiere collettive. Laici o devozionali, i riti associati alla pandemia sono sempre più evidenti e parte della nostra ... Leggi su wired Pomezia : ecco quante persone hanno violato la ‘quarantena’ nella “Fase 1”. Il Sindaco : «Cittadini hanno capito l’importanza dei provvedimenti»

