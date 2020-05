L’Eredità, 9 Maggio 2020: quarto successo per Giulia Stronati nel torneo per beneficenza (Di sabato 9 maggio 2020) Puntuale anche questo sabato l’appuntamento con L’Eredità, il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna. In questo nuova veste, soprannominato “L’Eredità per l’Italia”, si sfideranno i campioni delle passate edizioni attraverso tornei settimanali. Tutte le vincite andranno alla Protezione Civile e, sinora, sono stati accumulati 83.750 euro. Chi arriverà alla Ghigliottina questa sera? L’Eredità per l’Italia: i sei campioni che giocano questa settimana A questo primo torneo settimanale partecipano campioni provenienti dalle edizioni 2016-17 e 2017-18. Ad affrontarsi sino a domani 10 Maggio 2020 sono: – Marco Iosa da Roma, ricercatore in neuroscienze, e vincitore della puntata di lunedì – Lisiane Gobicchi da Roma, laureata in filosofia con lode – Michele La Torre da Roma, laureato ... Leggi su italiasera L’Eredità - 8 Maggio 2020 : Michele La Torre centra la Ghigliottina. Altri 13.750 euro alla Protezione Civile

L'Eredità - 6 Maggio 2020 : Giulia Stronati vince 42.500 euro per la Protezione Civile

