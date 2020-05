L’era dell’incertezza è iniziata | solo la Grande Politica può salvarci

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 maggio 2020) Diciamo la verità, non ne stiamo venendo a capo, non sappiamo fare previsioni, non riusciamo a trovare le medicine giuste, come fossimo tanti Charles Bovary nella Normandia dell’Ottocento. Il problema è epocale: stanno saltando tutte le acquisizioni intellettuali più moderne mentre laguarda al domani e non al dopodomani, come diceva Aldo Moro. Siamo infatti ben oltre le descrizioni di pochi anni fa sull’”età dell’incertezza”. Prendiamo due libri famosi. Sia Yuval Noah Harari nelle sue “21 lezioni per il XXI secolo” (Bompiani, 2018) che Zygmunt Bauman ne “L’ultima lezione” (Laterza, 2018) avevano pensato di mettere un punto conclusivo alla riflessione storica e sociologica globale. Per entrambi, infatti, l’umanità vive (siamo a soli due anni fa!) un’incertezza ancora ...