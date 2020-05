Lei lo lascia | lui le incendia l’auto | arresti domiciliari per un 21enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – I carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio insieme a quelli di Volla, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agliemessa dall’A.G. di Nola a carico di undel posto ritenuto gravemente indiziato dell’incendio di un’autovettura. Era la tarda sera del 16 aprile scorso, quando i militari della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti in una strada del paese per un’auto in fiamme. Dopo lo spegnimento dell’incendio, ritenuto dai vigili del fuoco di natura dolosa, sono partite immediatamente le indagini dei Carabinieri. Secondo quanto accertato ilavevato il veicolo per intimidire l’ex fidanzata: da tempo, nonostante la loro relazione fosse finita, aveva adottato comportamenti persecutori nei suoi ...