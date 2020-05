Le scarcerazioni dei boss indignano il fratello di Impastato: "Deluso dallo Stato" (Di sabato 9 maggio 2020) Roberto Chifari Nel giorno della memoria per Peppino ImpaStato, il fratello Giovanni si dice indignato per la scarcerazione di alcuni illustri boss mafiosi Quarantadue anni dopo la Sicilia ricorda Peppino ImpaStato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Quest'anno a causa del coronavirus: niente cortei a Cinisi, niente slogan o manifestazioni. Una commemorazione virtuale, che nonostante l'emergenza sanitaria, vuole tenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita per i princìpi della legalità, della libertà di espressione e della cultura. Per questo gli ideali perseguiti da Peppino stridono con le polemiche di queste settimane sulle scarcerazioni dei boss della criminalità organizzata. "Io sono indignato, ma davvero molto indignato - tuona all'Adnkronos Giovanni ImpaStato, fratello di Peppino -. Sono sempre Stato un garantista ma queste scarcerazioni ... Leggi su ilgiornale Bonafede “Un decreto per rivalutare le scarcerazioni dei boss”

