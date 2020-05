"Le cicatrici sul mio volto". Nicoletta Braschi e il gravissimo incidente d'auto: prima e dopo, come sta ora la musa di Benigni (Di sabato 9 maggio 2020) Non tutti ricordano come Nicoletta Braschi, moglie e musa di Roberto Benigni, abbia avuto un gravissimo incidente d'auto nel 2012 che ha fatto temere per la sua vita. Uscita viva per miracolo dallo schianto causato dall'autista accecato dal riverbero del sole, la Braschi ha dovuto affrontare un lungo percorso sanitario che ne ha rallentato l'attività cinematografica. L'attrice, che ha compiuto 60 anni lo scorso aprile, aveva ammesso: "Come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l'ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinaio che porta in volto i segni delle sue imprese". Tornata sul set nel 2018, nel film di Alice Rohrwacher Lazzaro felice, Nicoletta ha recentemente ribadito: "Ho capito che le cicatrici che ancora porto sono come una carta geografica, sono come le rughe: i segni della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Non tutti ricordano come, moglie e musa di Roberto Benigni, abbia avuto und'nel 2012 che ha fatto temere per la sua vita. Uscita viva per miracolo dallo schianto causato dall'autista accecato dal riverbero del sole, laha dovuto affrontare un lungo percorso sanitario che ne ha rallentato l'attività cinematografica. L'attrice, che ha compiuto 60 anni lo scorso aprile, aveva ammesso: "Come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l'ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinaio che porta ini segni delle sue imprese". Tornata sul set nel 2018, nel film di Alice Rohrwacher Lazzaro felice,ha recentemente ribadito: "Ho capito che leche ancora porto sono come una carta geografica, sono come le rughe: i segni della ...

