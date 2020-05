L'album del giorno: Toto IV (Di sabato 9 maggio 2020) Sei Grammy Awards, qualche milione di dischi nel mondo e una manciata di classici senza tempo. Toto IV, uscito nel 1982, è senza dubbio il classic album della band americana, un lp che nel corso degli anni è diventato uno standard per la qualità del suono e del songwriting. Usarono 72 tracce in studio,i Toto, e lo fecero mettendo insieme tre 24 track recorder grazie ad un sistema computerizzato che consentiva di far suonare tutte le tracce nel stesso momento. In sala d'incisione c'erano David Paich, tastierista e autore principale, Steve Lukather alla chitarra, Bobby Kimball alla voce, David Hungate al basso, i fratelli Porcaro, Jeff alla batteria e Steve ai synth e un discreto numeri di turnisti.Una delle peculiarità dei Toto è sempre stata quella di mettere l'abilità tecnica al servizio del'accessibilità delle canzoni surfando tra i ... Leggi su panorama Britney Spears svela il mistero sulla nuova cover dell’album Glory

