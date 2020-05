La storia di Marcello Foa e della mail scam che stava per rubare alla RAI un milione di

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Quella diFoa etentata truffa con la fintadi Tria è unamolto strana, che comincia con l’«esperto» di fake news che abbocca a unosenza riconoscerlo e finisce con gli investigatori che scoprono che dietro il tentativo, ripetuto a volte con successo con altre aziende italiane, ci sono due italiani residenti in Israele. LadiFoa echeperRAI undi euro Oggi Carlo Bonini su Repubblica racconta che ci siano almeno cinque stangate andate a segno secondo la procura di Milano per un totale di dieci milioni di euro rubati: quattro sono stati congelati. I magistrati scoprono che due giovani italiani di quell’organizzazione fanno parte: Hanno lasciato l’Italia da qualche anno per stabilirsi in Israele. E sembrano usciti da un film. Uno di loro, soprattutto. ...