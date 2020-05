La Repubblica: “il piano di Conte per la ripresa, le date per concludere la stagione” (Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulla ripresa del campionato di Serie A, le novità sono state riportate dall’edizione odierna di ‘Repubblica’. Anche il Governo sta lavorando per garantire il ritorno in campo in piena sicurezza, ecco il piano del Premier Giuseppe Conte: “Se giovedì 14 maggio la curva dei contagi da coronavirus in Italia dovesse continuare a scendere, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima di lunedì 18”. “Così diventerebbero concreti lo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione entro fine luglio, con la Champions ad agosto, secondo volontà Uefa. I contratti, che scadono il 30 giugno, verrebbero prolungati fino al 31 agosto, da linee guida Fifa, con deroga della Figc. È il piano politico per la ripartenza: Conte sulla scia della Merkel e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulladel campionato di Serie A, le novità sono state riportate dall’edizione odierna di ‘’. Anche il Governo sta lavorando per garantire il ritorno in campo in piena sicurezza, ecco ildel Premier Giuseppe: “Se giovedì 14 maggio la curva dei contagi da coronavirus in Italia dovesse continuare a scendere, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima di lunedì 18”. “Così diventerebbero concreti lo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione entro fine luglio, con la Champions ad agosto, secondo volontà Uefa. I contratti, che scadono il 30 giugno, verrebbero prolungati fino al 31 agosto, da linee guida Fifa, con deroga della Figc. È ilpolitico per la ripartenza:sulla scia della Merkel e ...

