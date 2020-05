La Messa del vescovo in diretta qui Domenica 10 aprile alle 10 30

RaiTre : Palestre di Vita Da lunedì 11 maggio alle 20.30 le storie di persone che hanno un legame indissolubile con lo spor… - vaticannews_it : #9maggio #PapaFrancesco suor Stefania Monti, superiora delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli che gest… - NicolaPorro : ?? Un prete è diventato il simbolo, l’eroe della difesa della nostra #libertà non essendosi piegato alla richiesta… - EnfantProdige : RT @_dontbebad_: Aggiungo al thread anche Silvia D'Amico perché anche se ha fatto parecchi film non viene quasi mai messa in risalto come d… - __brokenglass : vengo messa da parte come la prima fetta del pan bauletto. -

Ultime Notizie dalla rete : Messa del Domenica 10 online la messa del vescovo dal santuario di Ghiandolino Il Nuovo Diario Messaggero Verso il ritorno a messa, i vescovi sardi: "Per il 18 maggio sarà tutto pronto"

"A nome dei Vescovi della Sardegna esprimo piena soddisfazione per la ripresa, dal 18 maggio, della celebrazione della Santa Messa comunitaria nelle parrocchie, in seguito alla firma del Protocollo tr ...

Battaglia a Dignano fra il parroco e i fedeli, si dimette anche il sacrestano

Tutto è iniziato da alcune spese che don Giuliano Del Degan ha voluto sostenere. Lo sfogo: i parrocchiani disertano la messa, catechiste e chierichetti se ne vanno DIGNANO. Messe disertate, ancor prim ...

