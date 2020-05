La mamma di Belen pubblica un suo scatto: è uguale alla Rodriguez FOTO (Di sabato 9 maggio 2020) Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli Jeremias e Cecilia, ha postato sui social un’immagine che la ritrae diversi anni fa: tutti hanno notato l’incredibile somiglianza con la figlia maggiore. Un carattere piuttosto gioviale e allegro, una passione sfrenata per i viaggi, e la presenza assidua accanto ai figli: Veronica Cozzani, … L'articolo La mamma di Belen pubblica un suo scatto: è uguale alla Rodriguez FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Belen Rodriguez è la sosia di sua mamma - le foto

Belen Rodriguez incinta? | Mamma Veronica svela la verità

La mamma di Belen insinua un sospetto : la Rodriguez è incinta? - (Di sabato 9 maggio 2020) Veronica Cozzani, la madre die dei suoi fratelli Jeremias e Cecilia, ha postato sui social un’immagine che la ritrae diversi anni fa: tutti hanno notato l’incredibile somiglianza con la figlia maggiore. Un carattere piuttosto gioviale e allegro, una passione sfrenata per i viaggi, e la presenza assidua accanto ai figli: Veronica Cozzani, … L'articolo Ladiun suo: èproviene da www.meteoweek.com.

madicheparli : Mamma mia la Ferilli ma che cos’è, a Belen non ci ho fatto neanche caso - doncastervgirl_ : Mia mamma sa perfettamente quanto mi vedo grassa ultimamente, stasera ha avuto la brillante idea di dirmi “ma io ti… - Benan_Belen : RT @SerieTurche2019: ????????? Ig story di Elçin Sola e con la sua bellissima mamma ?????? @elcnsng #ElcinSangu #KiralikAskItaly #SerieTurcheFa… - eia58 : RT @sumaistu47: Non prendetevela con la #Hunziker, che per soldi farebbe qualunque cosa. Lei è come #Belen e cento altre: la mamma gli ha… - sumaistu47 : Non prendetevela con la #Hunziker, che per soldi farebbe qualunque cosa. Lei è come #Belen e cento altre: la mamma… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma Belen La mamma di Belen pubblica un suo scatto: è uguale alla Rodriguez FOTO MeteoWeek Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez: quarantena in formissima

In questo periodo, in cui trascorriamo tutto il tempo nelle nostre I case, i rischi della sedentarietà I sono dietro l’angolo. Con le palestre chiuse potremmo mettere su troppi chili, difficili da sma ...

Belen e Stefano De Martino: secondo figlio in arrivo?

I bookmakers sono pronti a scommetterci... Belen e Stefano, figlio in arrivo? Da tempo sono una delle coppie più "chiacchierate" del jet set italiano. Si sono presi, lasciati e poi ripresi, facendo pa ...

In questo periodo, in cui trascorriamo tutto il tempo nelle nostre I case, i rischi della sedentarietà I sono dietro l’angolo. Con le palestre chiuse potremmo mettere su troppi chili, difficili da sma ...I bookmakers sono pronti a scommetterci... Belen e Stefano, figlio in arrivo? Da tempo sono una delle coppie più "chiacchierate" del jet set italiano. Si sono presi, lasciati e poi ripresi, facendo pa ...