La figuraccia delle Sardine: “Moro ucciso dalla mafia”. Il web: «Siete ignoranti senza cervello» (Di sabato 9 maggio 2020) Per le Sardine Aldo Moro è stato ucciso dalla mafia, non dalle Brigate rosse. E meno male che all’inizio del tweet della pagina 6000 Sardine indecente c’era scritto: “la mancanza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese”. Le ultime parole famose. Non è una fake news è la pura verità. Che le Sardine non brillassero in preparazione era evidente. Anche ora in tempi di Covid hanno brillato per la loro assenza e la loro afasia. Sciaguratamente sono tornate ad esprimersi con questo sciagurato tweet nel giorno in cui ricorre il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma. “In un’ epoca dove l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #AldoMoro e #PeppinoImpastato ammazzati dalla Mafia”. Proprio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020) Per leAldo Moro è statomafia, non dalle Brigate rosse. E meno male che all’inizio del tweet della pagina 6000indecente c’era scritto: “la mancanza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese”. Le ultime parole famose. Non è una fake news è la pura verità. Che lenon brillassero in preparazione era evidente. Anche ora in tempi di Covid hanno brillato per la loro ase la loro afasia. Sciaguratamente sono tornate ad esprimersi con questo sciagurato tweet nel giorno in cui ricorre il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma. “In un’ epoca dove l’asdi memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #AldoMoro e #PeppinoImpastato ammazzatiMafia”. Proprio ...

