La casa che verrà

(Di sabato 9 maggio 2020) L'emergenza Covid-19, che ha tenuto agli «arresti domiciliari» milioni di italiani per oltre due mesi, sta cambiando il concetto dell'abitazione. Spazi esterni per respirare, uno studio per lo smart working. E anche il calo dei prezzi degli immobili potrebbe aiutare.Addio monolocali in centro storico. Decenni di studi di architettura per comprimere in 30 metri quadri tutta una vita stanno per essere archiviati. In un paio di mesi, il coronavirus ha cambiato il modo di concepire la. Abbiamo riscoperto il piacere di cucinare che poco si adatta allo strapuntino dell'angolo cottura; lo smart working ci ha fatto capire che sarebbe utile avere una stanza in più come studio. Abbiamo sognato più spazio per mettere una cyclette, desiderato un terrazzo e invidiato chi ha il giardino condominiale.Oltre due mesi di reclusione forzata hanno improvvisamente acceso la ...