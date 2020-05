Juve Lione, Aulas: «Giocheremo il 7 agosto a Torino a porte chiuse» (Di sabato 9 maggio 2020) Champions League, Juve Lione si giocherà il 7 agosto: l’annuncio del presidente del club francese Jean-Michel Aulas Juve-Lione si giocherà a Torino: la gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League si disputerà a porte chiuse il 7 agosto. Ad annunciarlo è il presidente del club francese Jean-Michel Aulas, nel corso del suo intervento a RTL France. «La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juventus-Lione - la Uefa ha deciso : ecco la data del recupero!

Juventus-Lione - Champions League 2020 : quando si gioca? Possibile data fissata ad agosto

Dalla Francia - Juventus-Lione - decisa la data dell'ottavo di finale : le ultime (Di sabato 9 maggio 2020) Champions League,si giocherà il 7: l’annuncio del presidente del club francese Jean-Michelsi giocherà a: la gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League si disputerà ail 7. Ad annunciarlo è il presidente del club francese Jean-Michel, nel corso del suo intervento a RTL France. «La partita contro lantus è confermata per il 7, ae a. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympiquee PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : [FR] RMC Sport - #JuveLione, per la Uefa c'è la data per il recupero: 8 Agosto ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lione, Aulas: “La sfida di Champions contro la Juve si giocherà il 7 Ag… - _SiGonfiaLaRete : Il presidente del #Lione ha annunciato che c’è già una data fissata per il recupero di #JuveLione ???? - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Rmc Sport: '#Juve-#Lione, il ritorno degli ottavi di #ChampionsLeague si gioca l'8 agosto' - maurizio_meglio : @Gioss17v @alexcobra11 @_alex91_ @DaniloServadei @EddiePepsi Poi tipo la juve deve rimontare il Lione con 40 gradi... Anche lì falsata. -