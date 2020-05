Inter, Icardi vicino al PSG. Possibili contropartite o solo cash: nessun dubbio sull'opzione migliore (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di una possibile permanenza di Mauro Icardi al Paris Saint-Gemain. Secondo La Gazzetta dello Sport "Icardi ha espresso il desiderio di restare a Parigi, in questa storia il parere del giocatore non può non pesare". Quale sarebbe la soluzione ideale per l'Inter in caso di cessione ai parigini? NO A DRAXLER E PAREDES - Due le contropartite che il club francese potrebbe inserire nella trattativa per cercare di abbassare la cifra concordata... Leggi su 90min Calciomercato - Inter-PSG : il prezzo del riscatto di Icardi. Napoli - sogno Belotti. Milan - rinnovo Ibra : l’ultimissima!

Icardi - arriva la decisione sul futuro : il desiderio dell'argentino. Club convinti - l'Inter avvia la trattativa

Inter - Icardi vuole rimanere a Parigi : i due club trattano sul riscatto (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di una possibile permanenza di Mauroal Paris Saint-Gemain. Secondo La Gazzetta dello Sport "ha espresso il desiderio di restare a Parigi, in questa storia il parere del giocatore non può non pesare". Quale sarebbe la soluzione ideale per l'in caso di cessione ai parigini? NO A DRAXLER E PAREDES - Due leche il club francese potrebbe inserire nella trattativa per cercare di abbassare la cifra concordata...

sportli26181512 : Inter, il PSG tenta uno scambio per Icardi: Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il...… - internewsit : Icardi e Milik nel mirino della Juventus ma il PSG vuole il riscatto - TS - - MomentiCalcio : L’Inter che verrà: il mercato nerazzurro passa dal futuro di #Icardi - _vitovaipiano : RT @passione_inter: Icardi, la Juve attende il 'via' dal PSG: in caso di riscatto dall'Inter il futuro sarà a Torino - - Sport_Mediaset : #Inter-#Psg: si lavora al riscatto di #Icardi. I parigini si sono convinti a tenere Maurito. Intanto #Conte chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Icardi Icardi, il Psg ha deciso: gelo Inter, asse Wanda Nara-Juve Virgilio Sport Icardi, arriva la decisione sul futuro: il desiderio dell'argentino. Club convinti, l'Inter avvia la trattativa

Mauro Icardi si avvicina alla permanenza al Paris Saint-Germain. Dopo la prima stagione in Francia, il club parigino si sarebbe convinto a trattenere l'ex capitano dell'Inter all'ombra della Tour Eiff ...

Icardi con lo sconto: il PSG rilancia

Il PSG rilancia il suo piano per acquistare Mauro Icardi a titolo definitivo dall'Inter. E la sua strategia non cambia. 'L'Equipe' conferma ciò che stava già circolando da qualche ora, e cioè che i ca ...

Mauro Icardi si avvicina alla permanenza al Paris Saint-Germain. Dopo la prima stagione in Francia, il club parigino si sarebbe convinto a trattenere l'ex capitano dell'Inter all'ombra della Tour Eiff ...Il PSG rilancia il suo piano per acquistare Mauro Icardi a titolo definitivo dall'Inter. E la sua strategia non cambia. 'L'Equipe' conferma ciò che stava già circolando da qualche ora, e cioè che i ca ...