In carcere o al lavoro, ma prendevano il reddito di cittadinanza. Trenta denunce nella Locride (Di sabato 9 maggio 2020) I militari della Stazione Carabinieri di Africo Nuovo hanno deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica di Locri, 30 soggetti residenti o domiciliati ad Africo Nuovo e ritenuti responsabili di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. I deferimenti in questione scaturiscono da una specifica attività d’indagine, convenzionalmente denominata Apate, avviata e condotta dal gennaio 2020 ad oggi dai militari della Stazione Carabinieri di Africo Nuovo, a seguito di una pervasiva attività di monitoraggio posta in essere nei confronti di soggetti di maggior interesse operativo. Le indagini, di natura prevalentemente tradizionale e documentale – ulteriormente avvalorate da numerosi servizi di osservazione e controllo – hanno consentito di accertare ... Leggi su citynow In carcere o al lavoro - ma con il reddito di cittadinanza : 30 denunciati

Bestie di Satana : Andrea Volpe esce dal carcere e cerca lavoro

Coronavirus e lavoro in nero : ecco perché i lavoratori rischiano il carcere (Di sabato 9 maggio 2020) I militari della Stazione Carabinieri di Africo Nuovo hanno deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica di Locri, 30 soggetti residenti o domiciliati ad Africo Nuovo e ritenuti responsabili di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. I deferimenti in questione scaturiscono da una specifica attività d’indagine, convenzionalmente denominata Apate, avviata e condotta dal gennaio 2020 ad oggi dai militari della Stazione Carabinieri di Africo Nuovo, a seguito di una pervasiva attività di monitoraggio posta in essere nei confronti di soggetti di maggior interesse operativo. Le indagini, di natura prevalentemente tradizionale e documentale – ulteriormente avvalorate da numerosi servizi di osservazione e controllo – hanno consentito di accertare ...

MediasetTgcom24 : Calabria, in carcere o al lavoro ma con reddito cittadinanza: 30 denunciati #calabria - zazoomblog : In carcere o al lavoro ma con il reddito di cittadinanza: 30 denunciati - #carcere #lavoro #reddito - StraNotizie : In carcere o al lavoro, ma con il reddito di cittadinanza: 30 denunciati - citynowit : In carcere o al lavoro, ma prendevano il reddito di cittadinanza. Trenta denunce nella Locride - michel090591 : RT @MediasetTgcom24: Calabria, in carcere o al lavoro ma con reddito cittadinanza: 30 denunciati #calabria -

Ultime Notizie dalla rete : carcere lavoro In carcere o al lavoro col reddito di cittadinanza: 30 denunciati Corriere della Calabria Coronavirus, muore un altro detenuto della Dozza: "Inefficienze e disattenzione della politica"

Un detenuto 67enne arrestato verso la metà di febbraio è deceduto nella notte. Lo riferisce il sindacato dei penitenziari UILPA. L'uomo si trovava ricoverato al reparto Covid dell’ospedale Sant’Orsola ...

Modica, rapinatore di Palagonia arrestato dalla Polizia di Stato

Modica - Gli uomini del Commissariato di Modica nella giornata di ieri hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del trib ...

Un detenuto 67enne arrestato verso la metà di febbraio è deceduto nella notte. Lo riferisce il sindacato dei penitenziari UILPA. L'uomo si trovava ricoverato al reparto Covid dell’ospedale Sant’Orsola ...Modica - Gli uomini del Commissariato di Modica nella giornata di ieri hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del trib ...