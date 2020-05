Impastato | il fratello Giovanni | “Indignato dalle scarcerazioni dei boss Peppino sarebbe

(Di sabato 9 maggio 2020) Ledeimafiosi lo indignano, ma dice acnhe che suostato deluso da questo atteggiamento dello Stato. A parlare èdi, l’attivista di Democrazia proletaria ucciso il 9 maggio 1978 da Cosa nostra. “Io sono indignato, ma davvero molto indignato. Sono sempre stato un garantista ma questesono aberranti. Oggi mioestremamente deluso da questo Stato”, dice. “Quello che sta accadendo in questi giorni mi sconvolge – aggiunge -sono convinto che anche i peggiori mafiosi hanno dei diritti e vanno curati però mi pare che si sti esagerando. Mi sembra una scusa per tirarli fuori tutti, piano piano“. Impegnato nelle manifestazioni in ricordo delassassinato, che quest’anno sono solo virtuali per l’emergenza ...

Il 9 maggio non è un giorno come un altro: non può esserlo per chiunque creda nella legalità e nell'antimafia. Proprio in questo giorno, nel 1978, venne infatti ucciso Peppino Impastato, giornalista e ...