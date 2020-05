Il Tar dà ragione al Governo: no al servizio all’aperto in bar e ristoranti in Calabria (Di sabato 9 maggio 2020) Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Governo contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La governatrice, il 29 aprile scorso, aveva consentito il servizio ai tavoli all’aperto a bar e ristoranti contravvenendo alle misure prescritte dal Premier Conte. Ma la Santelli ha avuto torto. L’ordinanza è da ritirare. Nella sentenza del Tar si legge: “Il Tar accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020 numero 37 nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli ... Leggi su ilnapolista Il Tar dà ragione a Palazzo Chigi. Annullata l’ordinanza con cui la governatrice Santelli ha riaperto in Calabria bar e ristoranti

