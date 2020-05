Il Tar annulla l' ordinanza della Calabria che riapriva bar e ristoranti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’del presidenteRegioneJole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar,ed agriturismo. E’ quanto si evince dal sito del Tar dopo l’udienza collegiale, tenuta in camera di consiglio, svoltasi stamani.Il Tarhato, con la sentenza 841/2020 emessa nella camera di consiglio di questa mattina, il provvedimento del presidenteRegionenella parte in cui aveva consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie,, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all’aperto.