IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 11 maggio 2020

(Di sabato 9 maggio 2020)de Ildi lunedì 11:Leggi anche: BEAUTIFUL,11: BROOKE e gli altri accolgono FLOIsabel riesce a fermare i suoi figli prima che entrino nelle stanze di Francisca e si fa venire in mente una scusa in modo che nessuno provi più ad entrare in quel luogo. Tuttavia, Adolfo resta con i suoi dubbi e continua ad avere dei sospetti… Marta porta ancora le lettere di Rosa ad Adolfo, ma lui le rivela che in realtà non si ritiene fidanzato con Rosa. Donna Francisca ancora non si capacita che Raimundo non la cerchi a Puente Viejo. Dolores scopre chi sono coloro che intendono aprire una catena di super-emporio a Puente Viejo e invia Tiburcio con l’evidente scopo di intimidirli. Tra Matias e Marcela va sempre peggio, tanto che lui cerca consolazione in Alicia. Matias aggredisce Tomas, ...