Il Segreto | anticipazioni oggi 9 maggio | Carolina disperata

Leggi su solodonna

(Di sabato 9 maggio 2020)“Il”, trama della puntata di2020. La più piccola delle sorelle Solozabal è affranta per la partenza di Pablo. Non va a meglio a Rosa… Anche i fratelli de Los Visos hanno i loro guai… È ormai guerra aperta tra Marcela e Matias. I due coniugi non riescono più a ritrovarsi da quando lui è rientrato a Puente Viejo dopo gli anni passatiArticolo completo: Ildal blog SoloDonna