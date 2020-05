Il paradiso delle signore nuove puntate, giornalista: “Scommessa vinta” (Di sabato 9 maggio 2020) Il paradiso delle signore, De Andreis: “Scommessa vinta. Si aspettano i nuovi episodi” Attualmente su Rai 1 a partire dalle 15:40 dal lunedì al venerdì vanno in onda le repliche della quarta stagione de Il paradiso delle signore, come gli affezionati telespettatori sanno, infatti non è stato possibile terminare tutte le riprese previste della stagione che quindi si è conclusa con un finale anticipato. Tuttavia ciò non ne ha intaccato il successo degli ascolti. Successo su cui si è espresso Giancarlo De Andreis definendo la soap, nella sua rubrica su DiPiùTv dal titolo “La TV vista da internet”, una scommessa vinta. Nel dettaglio il giornalista ha scritto: Una delle più grandi scommesse vinte da Raiuno ha un nome, anzi un titolo, preciso: Il paradiso delle signore ed inoltre ha aggiunto: Ora, come scrivono ... Leggi su lanostratv Il paradiso delle signore nuove puntate - Laura : “Si scoprirà molto”

Il Paradiso delle Signore Repliche dall'11 al 15 maggio 2020 : Marcello è coinvolto nel furto al Paradiso?

Il Paradiso delle signore trama replica 11 maggio : Marcello si mette nei guai (Di sabato 9 maggio 2020) Il, De Andreis: “Scommessa vinta. Si aspettano i nuovi episodi” Attualmente su Rai 1 a partire dalle 15:40 dal lunedì al venerdì vanno in onda le repliche della quarta stagione de Il, come gli affezionati telespettatori sanno, infatti non è stato possibile terminare tutte le riprese previste della stagione che quindi si è conclusa con un finale anticipato. Tuttavia ciò non ne ha intaccato il successo degli ascolti. Successo su cui si è espresso Giancarlo De Andreis definendo la soap, nella sua rubrica su DiPiùTv dal titolo “La TV vista da internet”, una scommessa vinta. Nel dettaglio ilha scritto: Unapiù grandi scommesse vinte da Raiuno ha un nome, anzi un titolo, preciso: Iled inoltre ha aggiunto: Ora, come scrivono ...

_dontbebad_ : @EnfantProdige Questa l'ho rimossa ma probabile, ho scoperto pure che c'era Masotti che fa Il paradiso delle signore - ResiannaM : RT @DBking85: Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch. Geniale artista, racconta in maniera nuova e innovativa i vizi dell’uomo. Bosc… - AnakLukeS : RT @DBking85: Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch. Geniale artista, racconta in maniera nuova e innovativa i vizi dell’uomo. Bosc… - StefanoTartaria : RT @DBking85: Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch. Geniale artista, racconta in maniera nuova e innovativa i vizi dell’uomo. Bosc… - Majden3 : RT @DBking85: Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch. Geniale artista, racconta in maniera nuova e innovativa i vizi dell’uomo. Bosc… -