Il padre non deve mantenere il figlio diventato avvocato (Di sabato 9 maggio 2020) di Annamaria Villafrate: il recente decreto n. 301/2020 del Tribunale di Firenze è chiaro: basta mantenimento da parte del padre al figlio di 35 anni avvocato, bocciato a diversi concorsi e tornato dalla mamma perché da solo non riesce a mantenersi. Decisione che non si discosta dal recente orientamento della Cassazione (v. ordinanza n. 5088/2018 sotto allegata) e ben lontana dalla visione più protettiva della sentenza n. 1773/2020) che non ha dato importanza ai 35 anni della figlia nel confermare l'obbligo di mantenimento del padre. L'inerzia fa venire meno il diritto al mantenimento del figlio diventato avvocatoObbligo mantenimento figlio: rilevano età, percorso formativo e ricerca di un lavoroNon basta l'età a far venire meno l'obbligo di mantenimento dei figliL'inerzia fa venire men... Leggi su studiocataldi Il padre del calciatore ha paura : “Ha dei sintomi - ma in carcere non gli fanno il tampone”

Viktorija Mihajlovic : se non mi innamoro mai è per mio padre Sinisa

Condannato il padre che non mantiene i figli anche se non li vede (Di sabato 9 maggio 2020) di Annamaria Villafrate: il recente decreto n. 301/2020 del Tribunale di Firenze è chiaro: basta mantenimento da parte delaldi 35 anni, bocciato a diversi concorsi e tornato dalla mamma perché da solo non riesce a mantenersi. Decisione che non si discosta dal recente orientamento della Cassazione (v. ordinanza n. 5088/2018 sotto allegata) e ben lontana dalla visione più protettiva della sentenza n. 1773/2020) che non ha dato importanza ai 35 anni della figlia nel confermare l'obbligo di mantenimento del. L'inerzia fa venire meno il diritto al mantenimento delObbligo mantenimento: rilevano età, percorso formativo e ricerca di un lavoroNon basta l'età a far venire meno l'obbligo di mantenimento dei figliL'inerzia fa venire men...

Capezzone : Domani sarebbe stato il compleanno di mio padre, che non c’è più da tanti anni. Ho mille motivi di gratitudine che… - Radio24_news : Un romanzo su un padre e un figlio che non si parlano per 37 anni e poi il libro che ha vinto il Pulitzer 2020. Ecc… - Gazzetta_it : Il padre di #Iaquinta a rischio #coronavirus: 'In #carcere non fanno il tampone' - Vittori75249974 : @Capezzone Parole stupende che sposo perché anch'io ho perso troppo presto mio padre e tuttora mi rimprovero del fa… - NaldiRebecca : RT @UCSCEI: “Gli disse Gesù: ‘Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me’” #VangelodiOggi https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : padre non Il padre non deve mantenere il figlio che non cerca lavoro La Legge per Tutti Ho potuto riordinare le mie stanze mentali

Ho 45 anni e in meno di un anno e mezzo ho dovuto di fatto disfare tre case. Quando, dopo tre anni dentro e fuori dagli ospedali, ho ricoverato mia mamma in una casa di cura per questioni economiche h ...

Santopadre ed il tennis a porte chiuse: "Sarà un’altra bella sfida per i giocatori"

Il tennis italiano sta muovendo i primi passi verso il ritorno ad una normalità che sembrava sempre più lontana. I circoli di tennis potranno finalmente riaprire i battenti, per il momento solo agli a ...

Ho 45 anni e in meno di un anno e mezzo ho dovuto di fatto disfare tre case. Quando, dopo tre anni dentro e fuori dagli ospedali, ho ricoverato mia mamma in una casa di cura per questioni economiche h ...Il tennis italiano sta muovendo i primi passi verso il ritorno ad una normalità che sembrava sempre più lontana. I circoli di tennis potranno finalmente riaprire i battenti, per il momento solo agli a ...