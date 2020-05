Il mondo della musica piange la sua cantante | se n’è andata a soli 35 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 maggio 2020) Muore a 35lae artista salentina Agnese Perulli. Lutto nelcultura e. Il dramma si è consumato questa mattina in una dimora di campagna di Arnesano in Puglia, in via Materdomini. Un malore improvviso ha tolto la vita alla giovane donna, che era ospite di un amico.È stato proprio l'uomo ad allertare i soccorsi. Ma all'arrivo del personale del 118 per la 35enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere. (Continua...) La musicista stava lottando da tempo contro un bruttissimo male. Sul posto, per le procedure che impone la prassi, sono intervenuti i carabinieristazione di Monteroni e la polizia municipale di Arnesano che non hanno rilevato anomalie nella ricostruzione dei fatti. La donna è morta per cause naturali: è stata stroncata da un arresto ...