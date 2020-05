Il ministro Boccia: “Ogni giorno 300 contagiati sul posto di lavoro” (Di sabato 9 maggio 2020) “Gli ultimi dati dell’Inail ci dicono che 300 persone al giorno in Italia si contagiano sul posto di lavoro e dieci muoiono. E il ‘lockdown ‘si è allentato soltanto da una settimana. Se si parte senza regole e senza protocolli chi si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori?”: a chiederselo è il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia in un’intervista al Corriere della Sera, in cui è tornato sul ricorso contro la decisione di Bolzano di riaprire: “La legge è in linea con l’autonomia dello Statuto speciale, ma la parte sulla sicurezza sul lavoro va impugnata perché non subordina le aperture alle indicazioni dell’Inail e del Cts”. “Nell’ultimo mese l’Inail ci ha comunicato che ci sono stati 702 lavoratori contagiati a ... Leggi su tpi Ministro Boccia denuncia Er Faina/ "Fake news - shitstorming e linciaggio fascista"

Bolzano riapre bar e parrucchieri/ Il ministro Boccia : "Impugneremo la legge"

Ultime Notizie dalla rete : ministro Boccia "Boccia indossa un Rolex da 200mila euro e ci fa la morale": il ministro querela l'hater per diffamazione La Repubblica Fase 2, Regioni in pressing: ‘Riaprire l’11’. Boccia cauto, Anci con il governo

(Ansa) “Poco fa la conferenza delle Regioni all’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17- quando scadrà il ...

Le Regioni vogliono negozi aperti da lunedì 11 maggio. Ma il Piemonte chiede di valutare contagi

ROMA – Nuovo pressing delle Regioni nei confronti del Governo per la riapertura già da lunedì 11 maggio dei negozi al dettaglio. Richiesta, questa, che non sembra trovare la convinzione dell’esecutivo ...

(Ansa) "Poco fa la conferenza delle Regioni all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17- quando scadrà il ...
ROMA – Nuovo pressing delle Regioni nei confronti del Governo per la riapertura già da lunedì 11 maggio dei negozi al dettaglio. Richiesta, questa, che non sembra trovare la convinzione dell'esecutivo ...