Il giorno dopo controlli e vigili Sui Navigli la movida è sparita (Di sabato 9 maggio 2020) Nino Materi Ieri il blitz delle forze dell'ordine lungo la Darsena Uno studente: "Qui prendeva lo spritz pure il sindaco" Milano Due giorni fa. Zona Navigli. Ore 17.30: il luogo dello «scandalo». Dove «la gente», secondo la vulgata-web, è tornata ad «affollarsi», ricreando il «rischio contagio». L'«esercito degli incoscienti» è stato inchiodato alle sue «criminali imprudenze» da uno adamantino videomaker che ha messo in rete il suo «scoop». Vale a dire? Qualche decina di persone che passeggiavano (lì dove, prima del casino pandemico ne circolavano migliaia). Le immagini sono chiare: il 99% aveva la mascherina, e chi non l'aveva era perché in quel momento stava bevendo o mangiando. Quasi tutti mantenevano una distanza di sicurezza. Eppure sui media galoppa ... Leggi su ilgiornale Il giorno dopo - Navigli militarizzati. Ispezione di Sala : "O si cambia - o li chiudo"

Nino Materi Ieri il blitz delle forze dell'ordine lungo la Darsena Uno studente: "Qui prendeva lo spritz pure il sindaco" Milano Due giorni fa. Zona. Ore 17.30: il luogo dello «scandalo». Dove «la gente», secondo la vulgata-web, è tornata ad «affollarsi», ricreando il «rischio contagio». L'«esercito degli incoscienti» è stato inchiodato alle sue «criminali imprudenze» da uno adamantino videomaker che ha messo in rete il suo «scoop». Vale a dire? Qualche decina di persone che passeggiavano (lì dove, prima del casino pandemico ne circolavano migliaia). Le immagini sono chiare: il 99% aveva la mascherina, e chi non l'aveva era perché in quel momento stava bevendo o mangiando. Quasi tutti mantenevano una distanza di sicurezza. Eppure sui media galoppa ...

