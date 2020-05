Il Giornale: il boom dei virologi in libreria, Burioni & Co. sfruttano la notorietà (Di sabato 9 maggio 2020) Su Il Giornale il caso dei virologi, che per settimane si sono sfidati a colpi di «In Italia il rischio pandemia di Coronavirus è paria zero» oppure «La malattia arriverà, ma sarà poco più di un’influenza». O ancora, «Sarà peggio della Sars» e «Andrà via con l’estate». Senza risparmiarsi offese di tutti i tipi («Ciarlatano. Buffone. Incompetente. Parolaio») che hanno lasciarti perplessi gli italiani. Ma, intanto, non sono rimasti con le mani in mano: hanno scritto libri su libri, che adesso affollano gli scaffali delle librerie riaperte al pubblico. Il primo è stato Vincenzo Burioni, che a inizio marzo, per Rizzoli, ha pubblicato con Luigi Lopalco “Virus”. Maria Rita Gismondo aveva annunciato con altrettanta rapidità il suo “Coronavirus, fake ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 maggio 2020) Su Ilil caso dei, che per settimane si sono sfidati a colpi di «In Italia il rischio pandemia di Coronavirus è paria zero» oppure «La malattia arriverà, ma sarà poco più di un’influenza». O ancora, «Sarà peggio della Sars» e «Andrà via con l’estate». Senza risparmiarsi offese di tutti i tipi («Ciarlatano. Buffone. Incompetente. Parolaio») che hanno lasciarti perplessi gli italiani. Ma, intanto, non sono rimasti con le mani in mano: hanno scritto libri su libri, che adesso affollano gli scaffali delle librerie riaperte al pubblico. Il primo è stato Vincenzo, che a inizio marzo, per Rizzoli, ha pubblicato con Luigi Lopalco “Virus”. Maria Rita Gismondo aveva annunciato con altrettanta rapidità il suo “Coronavirus, fake ...

