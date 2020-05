“Il Coronavirus si trasmette anche col vapore delle e-cig”: solo una delle tante fake news sulla sigaretta elettronica (Di sabato 9 maggio 2020) Sono centinaia le telefonate arrivate al centralino dell’ANPVU e al cellulare del suo Presidente Carmine Canino di utilizzatori di vaporizzatori personali (e-cig) che chiedono delucidazioni sul vapore emesso dalle e-cig e diffusione del virus a seguito di alcune notizie circolate nei giorni scorsi. Come Associazione ANPVU ha quindi chiesto al Professor Fabio Beatrice, Direttore del Centro antifumo dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, uno dei maggiori esperti nazionali sull’argomento, di rimettere le informazioni diffuse all’interno di un rigoroso seminato scientifico allo scopo di correggere le informazioni parziali che hanno allarmato il milione di utenti che è passata alla sigaretta elettronica per limitare i danni sulla propria salute. Tutti gli studi fino ad oggi pubblicati suggeriscono che il COVID-19 viene trasmesso principalmente ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Puglia - Emiliano ha appena confermato : “il 18 maggio tutti dal parrucchiere e dall’estetista”

“Il coronavirus sta scemando”. Il virologo spiega come è mutato il covid-19

“Il Coronavirus fatica a colpire i calciatori” - il presidente di calcio fa discutere (Di sabato 9 maggio 2020) Sono centinaia le telefonate arrivate al centralino dell’ANPVU e al cellulare del suo Presidente Carmine Canino di utilizzatori di vaporizzatori personali (e-cig) che chiedono delucidazioni sulemesso dalle e-cig e diffusione del virus a seguito di alcune notizie circolate nei giorni scorsi. Come Associazione ANPVU ha quindi chiesto al Professor Fabio Beatrice, Direttore del Centro antifumo dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, uno dei maggiori esperti nazionali sull’argomento, di rimettere le informazioni diffuse all’interno di un rigoroso seminato scientifico allo scopo di correggere le informazioni parziali che hanno allarmato il milione di utenti che è passata alla sigaretta elettronica per limitare i danni sulla propria salute. Tutti gli studi fino ad oggi pubblicati suggeriscono che il COVID-19 viene trasmesso principalmente ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala è arrivato alla Continassa per il primo allenamento individuale post coronavirus // Dybala has a… - LegaSalvini : ++ ?? PROPOSTA PARTITA DALLA LEGA: IL PROF. DE DONNO, PIONIERE DELLA TERAPIA COL PLASMA IPERIMMUNE, SARÀ INVITATO I… - Agenzia_Ansa : Dopo due mesi riabbraccia la figlia malata di leucemia - FOTO In #Scozia, la foto di un bacio tra loro attraverso u… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Riaperture del 18 maggio, il governo chiarisca' #lucazaia - LaviniaRittator : RT @BiondoNik: La domanda più seria di tutte rivolta al governo e alla sua pletora di esperti : “che cazzo avete fatto in questi due mesi a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera