Un braccialetto da indossare sul polso che emette un suono quando una persona si avvicina troppo rispetto alle regole del distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il Giornale spiega oggi che il presidente della Liguria Giovanni Toti ha detto che potrebbe essere richiesto ai bagnanti che trascorreranno l'estate sui lidi della Regione. Per le imprese il braccialetto «intelligente» è una delle novità che potrebbero accompagnare il ritorno al lavoro dei dipendenti, in un contesto in cui sarà necessario ripensare radicalmente l'organizzazione dei processi e degli ambienti. Il braccialetto anti-contatto per l'emergenza Coronavirus L'idea è quella di utilizzarlo nei posti di lavoro senza telelavoro: in modo particolare negli stabilimenti produttivi, dove non è possibile far ...

Una fabbrica di Brescia adotta per prima il 'braccialetto' anti-Covid

Ultime Notizie dalla rete : braccialetto anti Una fabbrica di Brescia adotta per prima il 'braccialetto' anti-Covid AGI - Agenzia Italia Bimbi all'asilo col bracciale che si illumina se troppo vicini

Bambini tra i 4 e i 6 anni con un braccialetto hi-tech ai polsi per tornare in sicurezza all'asilo rispettando le giuste distanze. È il futuro che si annuncia in una scuola dell'infanzia paritaria nel ...

Braccialetto anti-contagio, piace l'idea che arriva dall'Iit

E se per risolvere i problemi del distanziamento dovessimo tutti quanti indossare un braccialetto? Il progetto, messo a punto a Genova dai ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, si chiama " ...

