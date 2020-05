Il 5 maggio nasceva Karl Marx | un monumento ancora vivente

Leggi su feedproxy.google

(Di sabato 9 maggio 2020) Cosa c'è più attuale di questo pensiero ? « Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo “pagamento in contanti”. La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino allora erano venerate e considerate con pio timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza, in salariati ai suoi stipendi ». Eppure lo dobbiamo ad un uomo morto il 51818, il filosofo tedesco (...) - Tribuna Libera