Icardi Inter, l’indiscrezione: «Il PSG ha già depositato il suo contratto» (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro di Icardi è già deciso: l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrebbe restare in Francia al Paris Saint-Germain Mauro Icardi non tornerà in Italia. L’argentino di proprietà dell’Inter, secondo l’esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano, rimarrà all’ombra della Tour Eiffel. Ecco le sue dichiarazioni a calciomercato.com. «Icardi ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi, aprendo alla permanenza al PSG. Dai club filtra che il suo contratto con i francesi sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale sul suo futuro. Paredes come contropartita? Al momento non è ciò che cerca l’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Icardi Inter - l’indiscrezione : «Il PSG ha già depositato suo contratto»

Dalla Francia - il PSG vuole un maxi sconto per Icardi : le cifre e la posizione dell'Inter

Inter - Icardi vicino al PSG. Possibili contropartite o solo cash : nessun dubbio sull'opzione migliore (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro diè già deciso: l’attaccante di proprietà dell’dovrebbe restare in Francia al Paris Saint-Germain Mauronon tornerà in Italia. L’argentino di proprietà dell’, secondo l’esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano, rimarrà all’ombra della Tour Eiffel. Ecco le sue dichiarazioni a calciomercato.com. «ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi, aprendo alla permanenza al PSG. Dai club filtra che il suocon i francesi sia giàquindi non ha alcun potere decisionale sul suo futuro. Paredes come contropartita? Al momento non è ciò che cerca l’». Leggi su Calcionews24.com

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Paredes sblocca #Icardi? Dall'ipotesi di mercato a quel rapporto mai decollato - fcin1908it : VIDEO / Mentana a FCIN1908: 'Icardi ha tenuto su l'Inter da solo. Non lo darei via soprattutto se...' -… - VailatiSergio : RT @passione_inter: Fabrizio Romano: 'Icardi rimarrà a Parigi, il contratto è già depositato. Werner? Sì, se parte Lautaro' - - Davide_kun85 : RT @marifcinter: #Mentana a #Fcinter1908: '#Icardi c'ha tenuto su per tanto tempo da solo. E se c'è un difetto dell'Inter è la mancata tras… - methoOd_ : RT @marifcinter: #Mentana a #Fcinter1908: '#Icardi c'ha tenuto su per tanto tempo da solo. E se c'è un difetto dell'Inter è la mancata tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Inter Icardi, il Psg ha deciso: gelo Inter, asse Wanda Nara-Juve Virgilio Sport Icardi Inter, l’indiscrezione: «Il PSG ha già depositato suo contratto»

Il futuro di Icardi è già deciso: l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrebbe restare in Francia al Paris Saint-Germain Mauro Icardi non tornerà in Italia. L’argentino di proprietà dell’Inter, secon ...

Le accuse di Chiellini a Balotelli e Felipe Melo

La giornata calcistica è stata però squarciata dall’intervista rilasciata da Giorgio Chiellini a Repubblica per presentare il libro autobiografico “Io, Giorgio”. Il difensore della Juventus ha acceso ...

Il futuro di Icardi è già deciso: l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrebbe restare in Francia al Paris Saint-Germain Mauro Icardi non tornerà in Italia. L’argentino di proprietà dell’Inter, secon ...La giornata calcistica è stata però squarciata dall’intervista rilasciata da Giorgio Chiellini a Repubblica per presentare il libro autobiografico “Io, Giorgio”. Il difensore della Juventus ha acceso ...