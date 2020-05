"I ventilatori polmonari meccanici? Prodotti in serie a meno di mille euro" (Di sabato 9 maggio 2020) Eleonora Barbieri L'astrofisico italiano è un esempio virtuoso di scienza applicata Federico Nati è un astrofisico sperimentale che di solito lavora a progetti come telescopi giganti montati su palloni da spedire nella stratosfera sopra l'altopiano dell'Antartide... Ora, chiuso in casa a Milano da due mesi (è tornato dall'Antartide «proprio a metà gennaio»), oltre a insegnare Fisica a distanza ai suoi studenti dell'Università Bicocca, ha trovato il modo di operare comunque «al banco di lavoro», grazie a un progetto molto vicino alla nostra quotidianità, quello di «Milano ventilatore meccanico»: produrre ventilatori polmonari, così necessari durante l'emergenza per salvare vite, e produrli in Lombardia, a basso costo - «meno di mille euro» - e in tempi rapidi, nell'ordine di ... Leggi su ilgiornale Donazione De Laurentiis : otto ventilatori polmonari a due ospedali di Napoli

De Laurentis dona 8 ventilatori polmonari a due ospedali Napoletani [FOTO]

Alvino annuncia : "ADL ha donato otto ventilatori polmonari al Cotugno e al Pascale" (Di sabato 9 maggio 2020) Eleonora Barbieri L'astrofisico italiano è un esempio virtuoso di scienza applicata Federico Nati è un astrofisico sperimentale che di solito lavora a progetti come telescopi giganti montati su palloni da spedire nella stratosfera sopra l'altopiano dell'Antartide... Ora, chiuso in casa a Milano da due mesi (è tornato dall'Antartide «proprio a metà gennaio»), oltre a insegnare Fisica a distanza ai suoi studenti dell'Università Bicocca, ha trovato il modo di operare comunque «al banco di lavoro», grazie a un progetto molto vicino alla nostra quotidianità, quello di «Milano ventilatore meccanico»: produrre, così necessari durante l'emergenza per salvare vite, e produrli in Lombardia, a basso costo - «di» - e in tempi rapidi, nell'ordine di ...

tg2rai : Dopo l'allarme in #GranBretagna per una partita di ventilatori polmonari difettosi provenienti dalla #Cina, ci si i… - GDF : Emergenza #COVID19: a Piacenza, nella sede del Comando Provinciale della #GDF, i Finanzieri in congedo della locale… - ferillo2 : RT @claudio_2022: Certo che Zingaretti ne ha combinato tante. Indagine sui ventilatori polmonari. Ora la finanza sospetta non siano a norma… - giandomenic45 : RT @claudio_2022: Certo che Zingaretti ne ha combinato tante. Indagine sui ventilatori polmonari. Ora la finanza sospetta non siano a norma… - NATOlizer : Coronavirus e ventilatori polmonari, la fisica napoletana Giuliana Fiorillo nel progetto normativo -...… -