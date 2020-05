I guariti sono oltre 100mila e il numero dei contagi mai così basso dal 10 marzo (Di sabato 9 maggio 2020) La fase 2 avanza di pari passo con la regressione del virus. I morti tornano a essere meno di 200, dopo alcuni giorni in cui sembravano aumentare. La speranza di tutti rimane però, come è naturale, quota zero decessi. I dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sono probabilmente i migliori dall’inizio dell’epidemia. I guariti crescono di quattromila unità, superando quota 100mila. I nuovi casi sono stati 1.083, praticamnete lo stesso numero del 5 maggio (1.075) e mai così basso dal 10 marzo. Anche l’incidenza dei nuovi casi non è mai stata così bassa: un nuovo positivo ogni 64 test effettuati, l’1,6%. Dei 1.083 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 502 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - i guariti sono oltre 100mila. 194 morti in un giorno

Coronavirus - 194 morti e 1.034 casi in più : boom di guariti - i positivi sono tremila in meno

Coronavirus - i numeri di oggi : -3.119 positivi - i guariti sono oltre 103mila (Di sabato 9 maggio 2020) La fase 2 avanza di pari passo con la regressione del virus. I morti tornano a essere meno di 200, dopo alcuni giorni in cui sembravano aumentare. La speranza di tutti rimane però, come è naturale, quota zero decessi. I dati diffusi oggi dalla Protezione Civileprobabilmente i migliori dall’inizio dell’epidemia. Icrescono di quattromila unità, superando quota. I nuovi casistati 1.083, praticamnete lo stessodel 5 maggio (1.075) e mai cosìdal 10. Anche l’incidenza dei nuovi casi non è mai stata così bassa: un nuovo positivo ogni 64 test effettuati, l’1,6%. Dei 1.083 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior partein Lombardia, con 502 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #ProtezioneCivile 84.842 i malati in Italia, in calo rispetto a ieri di 3.119. Oltre 100mila guariti,… - RegioneER : Coronavirus, a oggi 26.719 iPOSITIVI (+121). Continua calo (-329) CASI ATTIVI. 8.090 guariti in più rispetto ai mal… - MinisteroSalute : ??#Covid19 Sono oltre 100.000 i guariti dall'inizio dell'emergenza L’aggiornamento della situazione al #9maggio:… - AparolinCamilla : RT @MinisteroSalute: ??#Covid19 Sono oltre 100.000 i guariti dall'inizio dell'emergenza L’aggiornamento della situazione al #9maggio: htt… - SecolodItalia1 : I guariti sono oltre 100mila e il numero dei contagi mai così basso dal 10 marzo -