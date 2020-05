I David senza pubblico. Ecco gli Oscar italiani nell'anno zero del cinema - (Di sabato 9 maggio 2020) Cinzia Romani Carlo Conti ha presentato un gala "silenzioso" Mattarella: "I sogni dello schermo per ripartire" L'assenza è doppia presenza. Così la 65esima edizione dei Premi David di Donatello, inizialmente fissata per il 3 aprile e trasmessa ieri su Rai Uno in diretta, tra tecnologia e statuette virtuali, ha ribadito che il cinema c'è. Anche se ha chiuso i battenti per l'emergenza sanitaria, il nostro star system non molla: oltre all'Arte, tiene alle ville a Capri o alle terze mogli, con figli relativi, insostenibili senza i ciak. E il sistema divistico si stringe intorno al presentatore della singolare serata «in absentia», con lo Studio 2 di via Teulada deserto: niente red carpet, niente pubblico, zero abiti di paillettes e nessun saltino sulla scaletta che conduce al palco, per ritirare la statuetta, o porgere l'ennesima gaffe al ... Leggi su ilgiornale I David senza pubblico Ecco gli Oscar italiani nell'anno zero del cinema -

