I 25 migliori tormentoni delle serie tv entrati prepotentemente nelle nostre vite

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 maggio 2020) Le frasi e le citazioni entrate dalletv nella realtà di tutti giorni, da Sta' senza pensier di Gomorra Laa L'inverno sta arrivando de Il Trono di Spade fino a Bazinga di The Big Bang Theory. "Ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost", "Siamo degli assassini, Francis", "Un Lannister paga sempre i propri debiti", "Non sono pazzo, mia madre mi ha fatto controllare": sono solo alcuni deitv. Questo accade quando una frase, un modo di dire, ricorrente in un telefilm, diviene così celebre ed efficace da entrare nel parlato comune, nella moda, nel costume di tutti i giorni, e di conseguenza anche una citazione in altri serial. Così sensazionale, magari nella sua semplicità, da diventare senza tempo e/o da trasformarsi in meme sui social network. Abbiamo pensato di raccogliere quei ...