Hockey pista: Alessandro Eccelsi è il nuovo responsabile mondiale degli arbitri (Di sabato 9 maggio 2020) Grande notizia per il movimento dell’Hockey pista italiano: Alessandro Eccelsi infatti è stato nominato dalla World Skate come nuovo responsabile mondiale degli arbitri. Una carica di assoluta importanza per il 45enne novarese, che diventa il primo fischietto a ricoprire questo ruolo. Dopo una lunga militanza, cominciata addirittura nel 2004, quando era direttore di gara del calcio, il piemontese debutta nel 2007 nell’A1 di Hockey pista mettendo subito in mostra la sua bravura. Nel 2011 arriva poi la promozione ad arbitro internazionale, che gli consente in seguito di arbitrare nelle ultime sette Final Four di Eurolega, di cui tre finalissime. “Ringrazio il presidente di World Skate Sabatino Aracu per aver accettato il mio progetto – ha affermato Alessandro Eccelsi – che sarà contraddistinto da un gruppo di lavoro che spazierà su ... Leggi su oasport Hockey pista - la situazione di Campionati - Coppe Europee e tornei per Nazionali : cosa è stato cancellato e cosa è a rischio (Di sabato 9 maggio 2020) Grande notizia per il movimento dell’italiano:infatti è stato nominato dalla World Skate come. Una carica di assoluta importanza per il 45enne novarese, che diventa il primo fischietto a ricoprire questo ruolo. Dopo una lunga militanza, cominciata addirittura nel 2004, quando era direttore di gara del calcio, il piemontese debutta nel 2007 nell’A1 dimettendo subito in mostra la sua bravura. Nel 2011 arriva poi la promozione ad arbitro internazionale, che gli consente in seguito di arbitrare nelle ultime sette Final Four di Eurolega, di cui tre finalissime. “Ringrazio il presidente di World Skate Sabatino Aracu per aver accettato il mio progetto – ha affermato– che sarà contraddistinto da un gruppo di lavoro che spazierà su ...

FISR_news : ?? #HockeyPista ?? Alessandro Eccelsi è il nuovo responsabile mondiale degli arbitri di hockey su pista di World Skat… - zsclionsfan : RT @RSIsport: ?? La riunione dei club di NL e SL prevista per lunedì 11 maggio potrebbe portare a grosse novità, anche in ottica stranieri.… - RSIsport : ?? La riunione dei club di NL e SL prevista per lunedì 11 maggio potrebbe portare a grosse novità, anche in ottica s… - ProvinciaVi : Tifoserie dell’hockey su pista hanno raccolto oltre 7mila euro per l’emergenza covid e contattato la Protezione civ… - FISR_news : Portiere e capitano della squadra azzurra di #hockey #pista, ha iniziato a pattinare a 5 anni. Dai 7 in poi ha iniz… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey, in pista con lezioni online il Resto del Carlino Hockey pista: Alessandro Eccelsi è il nuovo responsabile mondiale degli arbitri

Grande notizia per il movimento dell’hockey pista italiano: Alessandro Eccelsi infatti è stato nominato dalla World Skate come nuovo responsabile mondiale degli arbitri. Una carica di assoluta ...

Otto stranieri in pista per squadra?

La riunione dei club di NL e SL prevista per lunedì 11 maggio potrebbe portare a grosse novità, anche in ottica stranieri. Stando a quanto riporta Le Matin, sarebbe infatti al vaglio la possibilità di ...

Grande notizia per il movimento dell’hockey pista italiano: Alessandro Eccelsi infatti è stato nominato dalla World Skate come nuovo responsabile mondiale degli arbitri. Una carica di assoluta ...La riunione dei club di NL e SL prevista per lunedì 11 maggio potrebbe portare a grosse novità, anche in ottica stranieri. Stando a quanto riporta Le Matin, sarebbe infatti al vaglio la possibilità di ...