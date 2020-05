Ho ascoltato il rumore delle mie città. E poi il silenzio, che non è mai lo stesso (Di sabato 9 maggio 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Stella Saccà In questi giorni di isolamento mi è capitato spesso di ascoltare i rumori. “Quali rumori hanno in comune le mie due città?” ho pensato. La lavatrice che centrifuga? Sì. Decisamente sì. Ho chiuso gli occhi e ho sentito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Stella Saccà In questi giorni di isolamento mi è capitato spesso di ascoltare i rumori. “Quali rumori hanno in comune le mie due città?” ho pensato. La lavatrice che centrifuga? Sì. Decisamente sì. Ho chiuso gli occhi e ho sentito ...

di Stella Saccà In questi giorni di isolamento mi è capitato spesso di ascoltare i rumori. “Quali rumori hanno in comune le mie due ... Queste ti stritolano l’orecchio e ti fanno scattare anche se sei ...

di Stella Saccà In questi giorni di isolamento mi è capitato spesso di ascoltare i rumori. "Quali rumori hanno in comune le mie due ... Queste ti stritolano l'orecchio e ti fanno scattare anche se sei ...