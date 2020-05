Grosso supporto da WhatsApp per gli utenti iPhone | Huawei | Samsung e Xiaomi | stop bufale

Leggi su bufale

(Di sabato 9 maggio 2020)si sta attivando ormai da mesi per evitare che notizie false possano tranquillamente circolare su questa piattaforma di messaggistica, ora la novità maggiore riguarda lesul Covid-19.Un bel contributo per. Da quando è emersa la prima notizia di Coronavirus proveniente dalla Cina, immediatamente sono iniziate a circolare varie fake news sull’argomento, diffondendosi in maniera rapida grazie anche alla condivisione tramite. D’ora in poi però sarà possibile smascherare immediatamente lesul Covid-19 grazie all’integrazione di un nuovo bot. Senza dimenticare altre dritte sulla sicurezza che abbiamo condiviso di recente. Si parla più nel dettaglio di un chatbot, lanciato lunedì dall’International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute for Media ...