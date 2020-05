"Grazie Pippo". Silvia Romano libera, l'impensabile trionfo di Civati. Il riscatto clamoroso del politico dimenticato da tutti (Di sabato 9 maggio 2020) Nel giorno della liberazione di Silvia Romano, la gioia è un po' anche di Pippo Civati. L'ex esponente del Pd e fondatore di Possibile, da tempo lontano dalla politica, da quel 20 novembre 2018, giorno del rapimento della giovane volontaria milanese in Kenya, non ha mai smesso di ricordarla ogni giorno con un tweet, tenendo vivo il tema delle ricerche e fornendo preziosi aggiornamenti sul caso. Per questo sabato pomeriggio, dopo che il premier Giuseppe Conte annuncia la svolta ormai quasi insperata, su Twitter esplode l'hashtag Grazie Pippo. I più distratti avranno pensato a Inzaghi, ma la realtà è un'altra: il Pippo è proprio lui, l'ex rivale di Matteo Renzi. Quella di Silvia, spiega Civati all'agenzia Adnkronos, è una notizia "commovente e liberatoria, crea una grande gioia, al di là di ogni aspettativa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Nel giorno dellazione di, la gioia è un po' anche di. L'ex esponente del Pd e fondatore di Possibile, da tempo lontano dalla politica, da quel 20 novembre 2018, giorno del rapimento della giovane volontaria milanese in Kenya, non ha mai smesso di ricordarla ogni giorno con un tweet, tenendo vivo il tema delle ricerche e fornendo preziosi aggiornamenti sul caso. Per questo sabato pomeriggio, dopo che il premier Giuseppe Conte annuncia la svolta ormai quasi insperata, su Twitter esplode l'hashtag. I più distratti avranno pensato a Inzaghi, ma la realtà è un'altra: ilè proprio lui, l'ex rivale di Matteo Renzi. Quella di, spiegaall'agenzia Adnkronos, è una notizia "commovente etoria, crea una grande gioia, al di là di ogni aspettativa. ...

giorgio_gori : Grazie a Pippo @civati che ogni giorno, per 18 mesi, ci ha fatto pensare a Silvia e tenuto viva la speranza. - G_Marcantonio1 : @civati Grandissima notizia, grazie Pippo per il tuo pensiero quotidiano. Ti stimo - dgcami1 : RT @giorgio_gori: Grazie a Pippo @civati che ogni giorno, per 18 mesi, ci ha fatto pensare a Silvia e tenuto viva la speranza. - MojojoCattaneo : @civati. Pippo. Grazie per aver fatto in modo che non la dimenticassimo. Mai! Grazie davvero! Pippo. #SilviaRomano - simonabonetto : RT @giorgio_gori: Grazie a Pippo @civati che ogni giorno, per 18 mesi, ci ha fatto pensare a Silvia e tenuto viva la speranza. -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Pippo Silvia Romano libera, Pippo Civati in trionfo: perché spopola "Grazie Pippo" su Twitter Liberoquotidiano.it Silvia Romano libera, Pippo Civati in trionfo: perché spopola "Grazie Pippo" su Twitter

Per questo sabato pomeriggio, dopo che il premier Giuseppe Conte annuncia la svolta ormai quasi insperata, su Twitter esplode l'hashtag Grazie Pippo. I più distratti avranno pensato a Inzaghi, ma la ...

Ma in Italia altra prigionia

Silvia Romano domenica pomeriggio a Ciampino, ma per i dpcm di Giuseppe Conte costretta a due settimane di quarantena, passando da un carcere a un altro. Certo la nuova "prigionia" sarà assai più dolc ...

Per questo sabato pomeriggio, dopo che il premier Giuseppe Conte annuncia la svolta ormai quasi insperata, su Twitter esplode l'hashtag Grazie Pippo. I più distratti avranno pensato a Inzaghi, ma la ...Silvia Romano domenica pomeriggio a Ciampino, ma per i dpcm di Giuseppe Conte costretta a due settimane di quarantena, passando da un carcere a un altro. Certo la nuova "prigionia" sarà assai più dolc ...