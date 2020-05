Grande ego in un micropartito. Restiamo ostaggio di Renzi. Ricatti, minacce, penultimatum e retromarce. Matteo e la politica del tutto e il contrario di tutto (Di sabato 9 maggio 2020) Matteo Renzi, sempre lui. L’Italia pensava di essersene liberata con la sua rovinosa caduta dopo i referendum sulla sballata riforma costituzionale ed invece niente. Dopo la crisi del governo giallo-verde si è ficcato nel nuovo governo giallo-rosso in quota Pd per poi farsi il micro-partito del 2.5%, Italia Viva. Piccoli numeri, strafottenza tanta, tattica antica da prima Repubblica, quando il partito socialista di Bettino Craxi o i liberali condizionavano pesantemente l’esecutivo. Il ragazzo è abile nel bluffare e nel prendere tutto quello che può. Lo conosciamo. Ma l’errore è stato quello di averlo fatto entrare ed è un po’ la tara che si porta dietro questo esecutivo. Dopo essersi cuccato le ministre elette in quota Pd, il senatore toscano ha intascato anche importanti nomine pubbliche pochi giorni fa ed ora ci riprova. ... Leggi su lanotiziagiornale La grande regolarizzazione

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe annuncia il suo ritorno in TV. Lo stesso fa Paola Perego

Gemma Galgani non si regola | Uomini e Donne come fosse il Grande Fratello Vip (Di sabato 9 maggio 2020) Matteo, sempre lui. L’Italia pensava di essersene liberata con la sua rovinosa caduta dopo i referendum sulla sballata riforma costituzionale ed invece niente. Dopo la crisi del governo giallo-verde si è ficcato nel nuovo governo giallo-rosso in quota Pd per poi farsi il micro-partito del 2.5%, Italia Viva. Piccoli numeri, strafottenza tanta, tattica antica da prima Repubblica, quando il partito socialista di Bettino Craxi o i liberali condizionavano pesantemente l’esecutivo. Il ragazzo è abile nel bluffare e nel prendere tutto quello che può. Lo conosciamo. Ma l’errore è stato quello di averlo fatto entrare ed è un po’ la tara che si porta dietro questo esecutivo. Dopo essersi cuccato le ministre elette in quota Pd, il senatore toscano ha intascato anche importanti nomine pubbliche pochi giorni fa ed ora ci riprova. ...

giudiiiiiiiii : @AvvPaoletto Alla biblioteca no.. anche se ego mi ha detto che ci devo andare... è che roma è tanto grande, tanto b… - agrippina__ : Il mio alter ego letterario e Tomaš de “L’insostenibile leggerezza dell’essere”: uomo volubile spesso vittima dei s… - Teresa939510507 : @GiovanniAgost20 @anubi_matt @LaStampa Io non voglio il male di nessuno però una forma di Covid leggera non gli pu… - michynow : @giuliaselvaggi2 L'ipertrofia dell'ego è un grande problema, non solo da noi. - aleksanderspk : ho un ego grande quanto il duomo infatti passo dal retro ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande ego Grande ego in un micropartito. Restiamo ostaggio di Renzi. Ricatti, minacce, penultimatum e retromarce. Matteo e la politica del tutto e il contrario di tutto LA NOTIZIA Il Gesto dell’Oriente. Cinque voci dell’Avanguardia coreana

Dal nucleo di circa quindici opere, di medio e grande formato, selezionate dal curatore Gianluca Ranzi, emerge la complessa dinamica tra rinnovamento e tradizione che ha lambito quel paese in un quara ...

Green: "Il poco ego ci ha portato a fare una RP20 simil Mercedes"

Andy Green, direttore tecnico della Racing Point, spiega come sia stato possibile lasciare alle spalle le idee usate sino al 2019 per adottare quelle della Mercedes. Dopo diversi anni la Racing Point ...

Dal nucleo di circa quindici opere, di medio e grande formato, selezionate dal curatore Gianluca Ranzi, emerge la complessa dinamica tra rinnovamento e tradizione che ha lambito quel paese in un quara ...Andy Green, direttore tecnico della Racing Point, spiega come sia stato possibile lasciare alle spalle le idee usate sino al 2019 per adottare quelle della Mercedes. Dopo diversi anni la Racing Point ...