Gp San Marino: “Al lavoro per calendario 2020” (Di sabato 9 maggio 2020) "Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre". Lo scrivono in una nota Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit: "Siamo ottimisti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha una prospettiva di lavoro, non più quella del dubbio".Per i promotori vanno "risolti due aspetti fondamentali". Il primo è quello sanitario e della sicurezza, "perché l'evoluzione del contagio e le conseguenti opportunita' che questa consentirà sono decisive e arrivano prima di ogni altra considerazione". Su questo fronte si ipotizzano eventi che potrebbero essere a porte chiuse oppure con una partecipazione limitata. Secondo nodo ... Leggi su ilfogliettone La ricetta dei dolcetti al vin santo di Anna Moroni e Fulvio Marino

Anche San Marino riparte

1 maggio 1994 - Ayrton Senna muore in un tragico incidente nel Gran premio di San Marino (Di sabato 9 maggio 2020) "Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nelche stiamo facendo in queste settimane per mantenere inil Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre". Lo scrivono in una nota Repubblica di San, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit: "Siamo ottimisti, il Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini ha una prospettiva di, non più quella del dubbio".Per i promotori vanno "risolti due aspetti fondamentali". Il primo è quello sanitario e della sicurezza, "perché l'evoluzione del contagio e le conseguenti opportunita' che questa consentirà sono decisive e arrivano prima di ogni altra considerazione". Su questo fronte si ipotizzano eventi che potrebbero essere a porte chiuse oppure con una partecipazione limitata. Secondo nodo ...

reportrai3 : La Protezione civile ha acquistato dalla società di Irene #Pivetti ben 15 milioni di mascherine per 25mln €. L’inte… - SkyTG24 : Un weekend difficile da dimenticare, quello del GP di San Marino del 1994. Il 30 aprile perse la vita Roland Ratzen… - SkySportMotoGP : Gli organizzatori del GP di Misano: 'Siamo ottimisti per settembre' #SkyMotori #MotoGP - Author_Asst : Road to Eurovision 2020: Week 6 - Moldova, Poland, Portugal, San Marino, Serbia, Switzerland… - BarbaraPremoli : MotoGP a San Marino: una prospettiva, non più un dubbio -