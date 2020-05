Gli italiani in fila al Monte dei Pegni

(Di sabato 9 maggio 2020) Artigiani, operai, commercianti, professionisti, precari: sono i nuovi poveri della primavera 2020 che senza stipendio sono costretti a mettersi indavanti aldeiperché hanno bisogno di soldi subito per riavviare la propria attività o anche solo per fare la spesa e mantenere i figli. Racconta oggi La Stampa: I dati forniti da Affide, il leader italiano del comparto, certificano un’impennata del 30% delle nuove operazioni, rispetto al periodo prima della crisi innescata dal coronavirus. Il 95% dei beni dati in pegno viene riscattato, mentre il 5% finisce all’asta. Il “credito su stima” permette di ricevere un finanziamento offrendo come unica garanzia un prezioso o un gioiello, che resta di proprietà di chi lo impegna e viene custodito dalla società che lo riceve. Al termine del periodo concordato, il proprietario del ...

