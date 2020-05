Giustizia | entro 15 giorni verificate le posizioni dei boss

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Un consiglio dei ministri convocato di urgenza alle 21. Con all’ordine del giorno un decreto legge composto da due articoli che ha come obiettivo quello di far rivalutare dai magistrati i provvedimenti di scarcerazione di 376 detenuti in alta sicurezza o al 41 bis sui quali si è sollevato un polverone negli ultimi. Si pensi ai casi di Pasquale Zagaria,dei casalesi, o di Francesco Bonura, ildell’Uditore. Entrambi al 41 bis, ed entrambi finiti ai domiciliari per motivi di salute. “Che ci sia stata una falla è evidente”, dicono dal Pd. Così dopo un giro di consultazioni all’interno della maggioranza, il Guardasigilli Alfonso Bonafede sembrerebbe aver trovato la sintesi. Il tutto rispettando i criteri di costituzionalità ed equilibrio della salute e della sicurezza.Tutti d’accordo insomma sulla necessità di ...