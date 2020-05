Ghirelli: «La LegaPro ha sempre usato il merito sportivo. Nessuno lo ha mai criticato» (Di sabato 9 maggio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della LegaPro, Francesco Ghirelli. In settimana, in assemblea, si è deciso di non ripartire con la Serie C. «Vista la situazione bisogna metterci la faccia. Le decisioni sono coerenti, come quando a febbraio abbiamo bloccato le partite a Piacenza, in Lombardia e nel Veneto: mi ricordo le lamentele… Vede, mi ha ispirato la lezione inascoltata di Bill Gates del 2015, in cui disse che la vera guerra che ci aspetta è il virus, come poi è successo». Occorreva una decisione forte, dice. «Occorreva una decisione forte per un sistema che scricchiola. I 60 medici sociali non se la sentivano di lasciare la loro attività e mettere a rischio gli altri. Parlo con i presidenti delle squadre nelle zone più colpite, è angosciante. Avrei voluto riprendere a settembre: sono rimasto ... Leggi su ilnapolista LegaPro - la diffusione della “proposta indecente” fa infuriare Ghirelli (Di sabato 9 maggio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della, Francesco. In settimana, in assemblea, si è deciso di non ripartire con la Serie C. «Vista la situazione bisogna metterci la faccia. Le decisioni sono coerenti, come quando a febbraio abbiamo bloccato le partite a Piacenza, in Lombardia e nel Veneto: mi ricordo le lamentele… Vede, mi ha ispirato la lezione inascoltata di Bill Gates del 2015, in cui disse che la vera guerra che ci aspetta è il virus, come poi è successo». Occorreva una decisione forte, dice. «Occorreva una decisione forte per un sistema che scricchiola. I 60 medici sociali non se la sentivano di lasciare la loro attività e mettere a rischio gli altri. Parlo con i presidenti delle squadre nelle zone più colpite, è angosciante. Avrei voluto riprendere a settembre: sono rimasto ...

