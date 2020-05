Germania, i Lander si ribellano alla Merkel per la riapertura (Di sabato 9 maggio 2020) alla fine hanno vinto loro: i Lander. Le 16 regioni tedesche avranno un elevatissimo margine di decisione nel decidere il calendario di riapertura di hotel e ristoranti, anche se dovranno essere pronte a possibili chiusure di fronte alla nascita di nuovi, eventuali, focolai locali. A uscire sconfitta è invece Angela Merkel, la cancelliera che, d’accordo con gli esperti del Robert Koch Institute (Rki), cioè l’agenzia di controllo delle malattie del governo tedesco, spingeva per una riapertura della Germania molto più graduale. La cauta Angela Merkel è stata prima messa all’angolo, poi schiacciata dalle crescenti pressioni della base industriale tedesca (e non solo). È vero, complice il sistema organizzativo anti Covid-19 del Paese, che tutto sommato ha funzionato bene permettendo a Berlino di limitare i danni, la nazione non si era mai ... Leggi su it.insideover La Germania riapre scuole e negozi : accordo tra il Governo Merkel e i Lander

