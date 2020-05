Geoff Keighley anticipa il reveal di un titolo misterioso e di nuovi eventi a partire

Leggi su eurogamer

(Di sabato 9 maggio 2020), producer della Summer Game Fest, evento digitale creato in sostituzione dell'E3 2020 cancellato per coronavirus, potrebbe essere a conoscenza di un annuncio intrigante.Stando a quanto riportato dall'insider Shinobi602,avrebbe pronta una scaletta di tutto rispetto, con annunci ededicati alla next-gen e ai titoli di prossima uscita, distribuiti per tutta l'estate.Ilpiù interessante, tuttavia, potrebbe essere proprio il primo di tutta la lista: a quanto pare, il prossimo martedì 12 maggio, qualcuno svelerà in anteprima un videogioco inedito. Non abbiamo idea di che gioco si tratti e nemmeno di quale software house o publisher faccia parte; tuttavia, se merita una notifica a se stante, deve trattarsi di qualcosa di importante.Leggi altro...